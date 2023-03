Cena al buio di successo "Il sogno è anche qui una squadra per ciechi"

È stata un successo la 27ª cena al buio organizzata al Circolo Strafossato dall’associazione Ciechi sportivi varesini con la società Patrini Malnate. A guidare per l’intera serata i commensali, Giuseppe Rosafio, saronnese benemerito per i risultati sportivi ottenuti in atletica e baseball. Tanti i suggerimenti per i partecipanti alla serata invitati a spegnere i telefonini, togliere orologi luminosi e godersi l’esperienza al meglio. Diversi i momenti di intrattenimento dedicati alla musica e allo sport ma anche a un giro di domande sulla quotidianità di un non vedente con la disponibilità a piccole e grandi curiosità. Apprezzatissimi dai presenti gli interventi dell’allenatore dei Patrini Francesco Volo, che ha spiegato il proprio percorso da campione sportivo ad allenatore e guida. "Il sogno è una squadra di baseball per ciechi anche a Saronno".