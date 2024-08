Cedro dell’Himalaya malato . Oggi l’addio da corso Italia. I lavori per tutta la giornata

LEGNANO

Era sotto osservazione da oltre un anno, ma le sue condizioni attuali non solo rendono improbabile una ripresa, ma lo rendono anche potenzialmente pericoloso per chi vi passa accanto. Stiamo parlando del cedro dell’Himalaya che domina i giardini lungo corso Italia.

Nonostante sia riuscito a sopravvivere al lungo periodo di siccità che nel 2022 ha colpito altre specie, l’albero è stato colpito da una malattia nota come "marciume radicale fibroso". Questa patologia è causata da funghi, come l’Armillaria, che attaccano l’apparato radicale e si diffondono verso il colletto e il tronco. "È probabile che la pianta fosse già indebolita, poiché questi funghi solitamente agiscono come saprofiti, nutrendosi di organismi morti o in decomposizione, ma possono diventare parassiti su piante con difese naturali compromesse", spiega Paolo Lippi, agronomo della Business Unit Manutenzione verde pubblico di AMGA Legnano. "Uno dei sintomi tipici di questa malattia – aggiunge Lippi – è il distacco corticale alla base del tronco, un fenomeno visibile anche in questo caso". Il cedro, alto circa venti metri e con un tronco di oltre tre metri di circonferenza a "petto d’uomo" (misurazione effettuata a 130 cm dal suolo), sarà abbattuto oggi. L’intervento è stato programmato durante il periodo estivo, approfittando dell’esodo che riduce il traffico su una delle arterie più frequentate, soprattutto nelle ore di punta. I lavori, che prevedono l’uso di una piattaforma aerea e successivamente di un autocarro dotato di ragno per la rimozione dei rami, dureranno probabilmente per l’intera giornata.

Christian Sormani