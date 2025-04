Cede la soletta e precipita, architetto ferito

Son stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina a Busto Arsizio in una dimora storica in viale Venezia, nella zona della stazione Fs: un architetto di 62 anni, impegnato in un sopralluogo, è rimasto ferito in seguito ad una caduta. Per fortuna le sue condizioni dopo i timori iniziali si sono rivelate meno gravi, il professionista è stato trasportato in ospedale a Legnano, ha riportato un forte trauma alla schiena. Secondo quanto ricostruito l’architetto si trovava nella palazzina per un sopralluogo in vista dell’avvio di lavori all’edificio, all’improvviso a cedere una soletta di legno che ha provocato la caduta del tecnico.

L’impatto è stato violento, immediata la richiesta dei soccorsi, sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118,i carabinieri e il personale di Ats, competente in materia di sicurezza per i rilievi. Dopo i primi accertamenti da parte dei sanitari, è stato disposto il trasporto all’ospedale di Legnano.

Ros. Fo.