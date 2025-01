Castiglione Olona, 20mila euro nel Varesotto

CASTIGLIONE OLONA (Varese)La dea bendata ha strizzato l’occhio alla provincia di Varese. A Castiglione Olona, uno dei premi di terza fascia, del valore di 20mila euro, è stato assegnato a un biglietto fortunato (A038275). Una gioia post-natalizia per un giocatore locale che inizia l’anno con un sorriso e qualche soldo in più in tasca. Quest’anno, contrariamente alle edizioni passate, l’aeroporto di Malpensa non ha registrato vincite. Tuttavia, la fortuna ha continuato a distribuirsi generosamente in Lombardia e nelle zone limitrofe. Un premio di seconda categoria da 100mila euro è stato assegnato a un biglietto venduto a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola, mentre altri premi da 20mila euro sono stati distribuiti tra San Vittore Olona (biglietto R296645), - Legnano (O091106), Bollate (O254771) e - Oleggio (R371110). Un’edizione della Lotteria Italia che ha portato fortuna e un pizzico di felicità a diversi centri lombardi, dimostrando che la fortuna può colpire ovunque, anche nei luoghi più inattesi.

Christian Sormani