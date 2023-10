Case per le famiglie in difficoltà. Un progetto con i fondi del Pnrr

CANEGRATE

Attraverso il Piano di Zona dell’Alto Milanese lo scorso anno era stato presentato un progetto per richiedere fondi del Pnrr utili a ristrutturare un edificio, sul territorio canegratese, destinato a diventare un punto di riferimento per le famiglie a rischio. Si tratta di una struttura di housing led destinato a diventare un punto di riferimento per persone in povertà estrema. Ma oggi a Canegrate è stata aperta la graduatoria per l’accesso ai Servizi Abitativi Transitori (Sat) per un appartamento. Tali alloggi sono finalizzati al contenimento del disagio abitativo di particolari categorie sociali, in presenza di procedure di sfratto esecutivo e per la gestione di situazioni di grave emergenza abitativa. L’alloggio temporaneo che sarà destinato a una famiglia in difficoltà è già oggi una realtà. L’abitazione sarà assegnata con contratto di locazione a tempo determinato di 4 anni. Così l’assessore Franca Meraviglia: "Non è una soluzione abitativa definitiva, ma provvisoria ed è una risposta a una situazione di emergenza temporanea. Nel contempo si avvia un progetto di uscita dalla povertà, quindi può essere una soluzione in attesa della casa popolare oppure una possibilità per accedere a percorsi per trovare un’autonomia economica attraverso anche una ricollocazione lavorativa. Una via che poi porterà all’individuazione di una casa nel privato". La scorsa estate l’amministrazione ha approvato il regolamento. Potranno presentare domanda i residenti a Canegrate in possesso dei requisiti per l’accesso ai Servizi Abitativi Pubblici. La domanda va presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Canegrate, in forma cartacea, utilizzando i moduli disponibili sul sito internet comunale, previo appuntamento da prenotare telefonando allo 0331463829. Ch.S.