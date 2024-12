La casa di Santa Claus: elfi, trenino, decorazioni nella villetta scintillante di Angela e Franco

Canegrate (Milano), 14 dicembre 2024 – Un angolo incantato dove la magia del Natale prende vita, ogni anno più luminoso e suggestivo. È stata riaperta al pubblico la casa di Babbo Natale di Canegrate, nel giardino privato di Franco Addamiano e Angela Calcaterra in via Fratelli Bandiera 66. Questo piccolo gioiello natalizio è il risultato di mesi di lavoro e di un amore sconfinato per il Natale, che trasforma l’abitazione dei coniugi in un luogo dove i sogni dei bambini – e non solo – diventano realtà. Passeggiando tra luci scintillanti, addobbi colorati e un trenino che serpeggia tra alberelli decorati, si entra in un mondo che sembra uscito direttamente dalle fiabe. Ogni stanza della casa è stata addobbata con cura maniacale: Santa Claus semoventi, elfi dormienti, un grande presepe illuminato da centinaia di stelle e decorazioni fatte a mano, rendono la visita un’esperienza unica. Nulla è lasciato al caso e ogni angolo sprigiona l’atmosfera calda e magica che solo il Natale può donare. La casa, nata quattro anni fa, è cresciuta grazie alla passione di Franco e Angela. Ogni dettaglio è realizzato con materiali recuperati, un esempio perfetto di come la sostenibilità possa sposarsi con l’incanto natalizio.

Quest’anno, però, la magia ha una marcia in più: un progetto solidale che scalda il cuore. La coppia ha deciso di raccogliere fondi per acquistare un nuovo defibrillatore da donare all’associazione Sessantamilavitedasalvare di Legnano. “Vedere l’entusiasmo negli occhi dei bambini e sapere che questa magia può contribuire a salvare vite è una doppia soddisfazione”, raccontano i due coniugi, che condividono una passione per il Natale da oltre trent’anni. Un amore tramandato dalla mamma di Franco, che ogni anno trasformava la propria casa in un regno natalizio. La villetta è aperta tutti i giorni a partire dalle 16,30. Franco e Angela accolgono i visitatori con il loro sorriso e li guidano in un percorso che svela ogni dettaglio delle loro creazioni. E quest’anno c’è un appuntamento speciale da non perdere: domani alle 16,30, il giardino si animerà con musica dal vivo, un duo proveniente da Darfo (Brescia), foto ricordo sulla slitta di Babbo Natale e tante sorprese per i più piccoli.