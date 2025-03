Capolinea Movibus, "spostamento solo rinviato di un anno"

"Di quale vittoria parla il sindaco Radice? La linea Movibus Z602 va potenziata da subito così com’è": anche l’Osservatorio civico, realtà associativa nata qualche tempo fa, ha scelto di criticare la posizione dell’amministrazione comunale nella vicenda che riguarda il ventilato arretramento del capolinea delle linee Movibus da Cadorna a Molino Dorino. Un arretramento, come noto, rimandato dopo gli ultimi incontri. "Fra un anno il capolinea non sarà comunque più a Cadorna – è la critica dei portavoce dell’Osservatorio –: il sindaco ha trovato solo un espediente, spostando di un anno un problema che si ripresenterà con la prossima amministrazione eletta. Prima di prendere, solo ora, il pullman con i pendolari, bisognerebbe smettere di parlare di soluzioni alternative: il capolinea deve rimanere a piazzale Cadorna, come ha chiesto il consiglio comunale di Legnano con ben due mozioni approvate nel 2018 e nel 2024. La domanda di mobilità aumenta e la soluzione non è ridurre i servizi o fingere delle vittorie".

P.G.