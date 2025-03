"No al capolinea a Molino Dorino". Scatta la raccolta di firme

Al via una petizione a sostegno dei pendolari della linea Movibus 617 Origgio-Milano. Sabato mattina la Lega allestirà un gazebo in Largo Vittorio Veneto, per promuovere una raccolta di firme contro l’arretramento del capolinea da Milano Lampugnano a Molino Dorino con la soppressione della fermata in Viale Certosa. "La scelta dell’Agenzia del trasporto pubblico locale di arretrare il capolinea da Milano Cadorna a Molino Dorino è un grave danno anche ai nostri concittadini che usano la linea 617 per raggiungere Milano per studio o lavoro - spiegano i promotori - chiediamo che il sindaco Landonio intervenga a tutela dei pendolari. Stiamo pagando a caro prezzo le decisioni sempre più milanocentriche del centrosinistra che governa Milano e Città Metropolitana".

La scelta dello spostamento era motivata dalla necessità di razionalizzare i tempi di percorrenza alla luce di una carenza di personale. L’alternativa, secondo l’azienda, sarebbe un taglio delle corse. Nonostante gli incontri con Città Metropolitana e Movibus non è cambiato nulla. Da qui la raccolta di firme in piazza. Ro.Ramp.