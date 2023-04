Cantiere non autorizzato paralizza il traffico Sanzionata l’azienda

Con un cantiere ha paralizzato la città e non essendo stato autorizzato è stata sanzionata. Il riferimento è all’azienda che venerdì mattina ha aperto i lavori in via Marconi. Il senso unico alternato nella principale arteria di scorrimento di Saronno ha paralizzato il traffico. È arrivata la pattuglia per un sopralluogo. I vigili hanno scoperto che il cantiere era collegato a quello in via 25 aprile regolarmente autorizzato su richiesta di Alfa srl per una riparazione alla rete idrica. L’azienda incaricata dell’intervento, secondo quando ricostruito, avrebbe però aperto anche il cantiere in via Marconi malgrado non fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione. Da qui la sanzione e anche l’imposizione di chiudere il cantiere. S.G.