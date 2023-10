Cani e gatti domestici sedentari e sovrappeso: "Rischiano diabete e insufficienza renale"

La clinica veterinaria legnanese “Ca’ Zampa“ lancia per tutto ottobre una campagna di prevenzione contro l’obesità e le patologie renali negli animali domestici. Un gatto su tre e un cane su due hanno problemi di peso, causando una predisposizione a una serie di patologie che vanno dal diabete, a problemi cardiaci, respiratori e quindi a una riduzione della durata di vita. Le patologie renali sono più diffuse di quanto si immagini, in particolare l’insufficienza renale cronica, soprattutto nel gatto anziano. "Prendersi cura dei nostri animali domestici significa farlo in maniera preventiva – spiega Barbara Masetti, medico veterinario – attraverso dei costanti controlli nel corso dell’anno". La campagna prevede l’esame del sangue biochimico e uno screening nutrizionale per quanto riguarda il sovrappeso, e diversi livelli di accertamenti per le problematiche renali.