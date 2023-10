Canegrate, apre la nuova rotonda di via Toti e si incastra subito un tir

Canegrate (Milano), 19 ottobre 2023 – Neppure il tempo di riaprire al traffico la rotonda di via Toti a Canegrate che un tir è rimasto incastrato al suo interno.

Il comune in questi giorni ha realizzato un'opera (a carico dei privati) attesa da anni dal quartiere Cascinette. La nuova rotatoria di via Toti è stata ultimata in corrispondenza dell’intersezione con la nuova strada di collegamento tra via Toti e via Bellini con opere di urbanizzazione realizzate a cura dell’operatore privato, così come i lavori di sistemazione viaria, spazi di sosta e parcheggio pubblico in via Bellini e realizzazione di una pista ciclabile lungo il perimetro del comparto edificatorio.

Oggi però un tir si è subito incastrato nella medesima rotatoria causando un blocco del traffico in zona. La rotonda era stata realizzata per rallentare la velocità e i sorpassi che nella zona hanno creato non pochi problemi. I tir dovranno però passare altrove.