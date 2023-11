Canegrate, la classe del '43 festeggia gli 80 anni

Canegrate (Milano), 1 novembre 2023 - La classe di ferro del 1943 di Canegrate festeggia insieme gli 80 anni. In tanti si sono ritrovati per celebrare l'importane anniversario e soprattutto per stare ancora una volta insieme.

"Non è stato facile organizzare perché in molti hanno qualche difficoltà di troppo, ma l'importante era stare insieme" spiegano gli organizzatori.

"Di solito ci incontriamo ogni anno da diverso tempo per mangiare insieme, ma questa volta era davvero speciale".

Ricordi ed aneddoti di un paese, Canegrate, che ormai non esiste più come in tanti hanno tenuto nella memoria. qualche foto sbiadita insieme e la voglia però di continuare per altri pranzi ancora in futuro.