Canegrate (Milano) - Dal prossimo 5 giugno la filiale canegratese di Banca Intesa chiuderà per sempre i battenti. La comunicazione ufficiale è stata data ai clienti dell'unica filiale del paese, gettando nel panico migliaia di correntisti.

Da piazza Matteotti, la filiale canegratese del gruppo Intesa San Paolo, si sposterà a Parabiago, nell'attuale filiale di piazza Maggiolini. "Lo abbiamo saputo da poco anche noi - ha spiegato il vicesindaco Matteo Modica -. Purtroppo alla base di questa decisione ci sono logiche bancarie sulle quali possiamo fare davvero poco. Abbiamo però chiesto almeno di mantenere lo sportello bancomat perchè altrimenti sarebbe il caos".

Sono migliaia di anziani canegratesi che sono stati presi dallo sconforto perché oltre ad essere scomoda e in pieno centro, quindi con pochissimi parcheggi a disposizione, la filiale parabiaghese serve già una cittadina di ben 28mila abitanti come appunto Parabiago. Unirla a quella di Canegrate aumenterà a dismisura attese e disagi. "L'amministrazione comunale può fare poco. Si tratta di scelte che vengono dall'alto e sulle quali noi possiamo fare ben poco. Ci auguriamo che i disagi non siano troppi per i nostri cittadini, specie per quelli anziani".