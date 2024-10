Campus di orientamento. Così si aiutano i ragazzi a scegliere le superiori

Si terrà domani, per il secondo anno consecutivo alla scuola Cantù, il campus di orientamento per aiutare i genitori e gli studenti delle secondarie di primo grado nella scelta delle superiori. Il campus, organizzato dal Comune e dalla cooperativa Stripes in collaborazione con Rete Relè e il Centro di aggregazione giovanile, vedrà la partecipazione di tutti gli istituti superiori del territorio, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Milano 4, il Cfp Ial Lombardia, gli istituti Bernocchi e dell’Acqua, i licei Galilei e Tirinnanzi, gli istituti Barbara Melzi e Mendel (Villa Cortese), il Ciofs di Castellanza, la Top style school, l’istituto Vinci (Gallarate); saranno presenti Afolmet e Confindustria Alto Milanese. "Il campus, come le giornate di “scuola aperta“, microlezioni e laboratori che inizieranno a novembre negli istituti superiori - spiega Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva - è il frutto di un’attività che portiamo avanti insieme con gli istituti superiori, Stripes, Rete Relè e Cag per aiutare gli studenti a scegliere la scuola a loro più adatta e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica". Gli orari di apertura vanno dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 (ingresso dal cortile di via Bramante). Stripes curerà la Orienta-zone con psicopedagogisti e si occuperà della mediazione linguistica per chi non parla italiano. Paolo Girotti