Cadono lapidi nel cimitero

Quattro lapidi si sono staccate dai colombari del cimitero cittadino di via Milano. E da diverse settimane sono a terra nel corridoio semplicemente transennato da nastro bianco e rosso. "È da fine agosto che sono lì – spiega Sergio Giannoni ex candidato sindaco che si fa portavoce della segnalazione – sono 4 e secondo me è il distacco dovuto alle vibrazioni provocate dal cantiere per l’asfaltatura fatto all’esterno del camposanto. In ogni caso è necessario pulire e riordinare. Per rispetto dei defunti e dei loro familiari ma anche per tutti i frequentatori del cimitero. Viste le imminenti commemorazioni dei defunti sarebbe a maggior ragione importante intervenire".S.G.