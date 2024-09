Busto Garolfo, coltivava piante di marijuana in casa: arrestato spacciatore

Busto Garolfo (Milano) Aveva in casa quasi dieci chilogrammi di piante di marijuana, una minima quantità di hascisc e tutto il materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti: è per questo che i Carabinieri hanno arrestato in questo fine settimana in flagranza di reato - produzione e spaccio di sostanze stupefacenti - un 25enne di Busto Garolfo, incensurato. A instradare i Carabinieri della locale stazione sono state in prima battuta alcune segnalazioni che raccontavano di movimenti sospetti nella zona dell’abitazione del giovane nel pomeriggio di domenica: nel corso della stessa serata, infine, i militari sono entrati in azione perquisendo l’abitazione di via Damiano Chiesa del giovane, di professione barista e incensurato. I carabinieri hanno quindi trovato quattro piante di marijuana tagliate ed essiccate per un peso totale di 9,6 chilogrammi, otto grammi di hashish, materiale vario per confezionamento e un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente e il materiale sono stati sequestrati, mentre il 25enne è stato arrestato e condotto al carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.