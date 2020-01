Dairago (Milano), 4 gennaio 2020 - Una vera bomba artigianale per festeggiare l’anno nuovo. Un ordigno che è stato trovato dalla polizia locale nella giornata di ieri dopo la chiamata di un cittadino al Comando per segnalare la presenza di una grande bomba carta rimasta inesplosa e lasciata in una via del paese. Un ritrovamento pericolosissimo che avrebbe potuto causare gravissime conseguenze a chi si fosse avvicinato. Ieri pomeriggio la polizia locale si è recata in via Verdi e ha quindi trovato l’ordigno inesploso per terra. Una bomba carta di fattura artigianale di grandi dimensioni e di almeno 15 centimetri di diametro. Gli agenti hanno quindi avvertito i carabinieri di Busto Garolfo, che sono giunti sul posto. I militari hanno subito verificato il potenziale esplosivo della bomba e la sua particolare pericolosità. Oltre alle dimensioni notevoli e alla chiara fattezza artigianale, la bomba risultava inesplosa malgrado l’innesco fosse stato incendiato. Un residuo dei festeggiamenti di San Silvestro che per un malfunzionamento non è scoppiato. E che, se lasciato per strada, avrebbe potuto causare danni ingenti.

I militari hanno quindi messo in sicurezza l’area di via Verdi, chiamando gli artificieri. Sul posto sono arrivati gli esperti della settima sezione del nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri di Milano, che hanno dapprima dato indicazione ai colleghi sul posto per la delimitazione e inibizione dell’area per poi arrivare a Dairago con i loro mezzi. In un primo tempo hanno circoscritto un perimetro di sicurezza e poi hanno effettuato le prime verifiche sull’ordigno, che è stato definito molto pericoloso. La bomba è stata quindi fatta brillare sul posto poco dopo le 15. In zona si è sentito un fortissimo boato, senza che però vi fossero danni a persone o cose.

Secondo gli esperti si trattava di un artificio pericolosissimo, di quelli illegali, venduti clandestinamente e causa di molti gravi ferimenti. Che anche quest’anno non sono mancati. L’episodio più grave è quello accaduto a Cuggiono dove una 14enne, che aveva appena raccolto da terra un petardo inesploso, ci ha rimesso una mano. Un volta arrivata in codice rosso all’Humanitas di Rozzano, è stata necessaria l’amputazione. Altro grave incidente a Legnano, dove un bambino di quattro anni è stato portato al Pronto soccorso dai genitori dopo essere rimasto ferito per l’esplosione di un petardo. Per lui frattura di un dito e varie ustioni. Il piccolo è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni.