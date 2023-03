Bollette dell’acqua Bagarre sui rincari

La coalizione di centrosinistra fa quadrato a difesa del sindaco Augusto Airoldi in questi giorni al centro del fuoco incrociato di cittadini e forze politiche d’opposizione. Il nodo centrale è l’aumento delle bollette dell’acqua con cui i saronnesi stanno facendo i conti. Tutto è iniziato con le code davanti agli sportelli di Alfa, che da gennaio 2022 gestisce la rete idrica, e poi con il lo j’accuse di Sergio Giannoni ex candidato sindaco oggi semplice cittadino che prima ha chiesto un incontro con il primo cittadino e poi ha presentato un esposto contro l’Alfa. Ma nel mirino delle opposizioni è finito Airoldie la sua assenza alla riunione che ha determinato gli aumenti che il sindaco ha rivendicato con orgoglio. Una posizione che nella nota di ieri viene rimarcata anche dai gruppi consiliari di maggioranza ossia Pd, [email protected], Con Saronno e Lista Airoldi sindaco: "Bene ha fatto Airoldi a nemmeno presentarsi a quella riunione, in cui i giochi politici, dominati da Lega e centrodestra, erano già fatti". La nota continua: "Davvero credono i leghisti saronnesi che il sindaco avesse la bacchetta magica, una potenza straordinaria capace di sovvertire ciò che il centrodestra regionale, provinciale e dei Comuni aveva già stabilito?". S.G.