Blocco, blitz e fuga: nel mirino dati e dispositivi

Tra il mese di settembre e novembre dello scorso anno due furti erano stati messi a segno con modalità operative da professionisti, non certo da ladri improvvisati. Il bersaglio erano state due importanti aziende attive nel settore informatico: gli autori sapevano dove colpire, interessati a mettere le mani su materiale tecnologico.

Il primo assalto a suscitare allarme proprio per le modalità risale alla fine di settembre, il 27, a Fagnano Olona, a danno della Runner. I malviventi in azione si sono mossi secondo un copione da film, per un colpo pianificato in ogni dettaglio: gli autori avevano preparato per bene la fuga. Con l’obiettivo di ritardare l’intervento delle forze dell’ordine avevano bloccato le strade d’accesso alla zona mettendo alcuni veicoli di traverso e gettando chiodi sull’asfalto per bucare le gomme. Razziato il bottino erano spariti. Due mesi dopo, a novembre, il 15, un altro colpo. Il raid a danno della Brevi, società operante nella distribuzione di dispositivi informatici, con sede nella zona industriale di Cassano.Assalto notturno anche in questo caso, ben pianificato come quello di Fagnano Olona, a opera quindi non di ladri maldestri ma di professionisti "interessati" al materiale presente nel capannone, dispositivi tecnologici. Anche a Cassano Magnago per impedire e ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine qualora fosse stato dato l’allarme avevano bloccato la strada d’accesso all’azienda posizionando in un primo punto un camion ribaltabile da cantiere quindi in un secondo punto un mezzo della nettezza urbana, risultato rubato, impedendo qualsiasi passaggio nella zona. Con quelle barriere la banda aveva agito indisturbata. Le modalità sembrano simili a quelle utilizzate nella spaccata dell’altra notte alla Elmec di Brunello. Ros.For.