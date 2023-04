Birra alla cannabis Ma l’etichetta è falsa Sequestro nei super

Era in vendita nei supermercati del Varesotto come birra alla cannabis ma in realtà non conteneva nessun ingrediente riconducibile alla pianta. Per la violazione della norma sull’etichettatura una partita di bottiglie di birra è stata così posta sotto sequestro dai carabinieri della Stazione carabinieri Forestale di Tradate. I militari, supportati dal Reparto carabinieri Tutela Agroalimentare di Torino, hanno eseguito controlli in vari supermercati della provincia, nell’operazione è stata individuata una partita di birra, prodotta in Repubblica Ceca per conto di una ditta svizzera, con etichettatura non conforme alle norme. Poi sotto sequestro sono finiti tutti i lotti di bottiglie sul mercato nell’intero territorio nazionale: circa 15 mila bottiglie.