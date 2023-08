Biglietti anonimi contro i proprietari di cani nelle cassette della posta: giallo a Nerviano

Nerviano (Milano), 4 agosto 2023 – Bigliettini anonimi contro i proprietari dei cani messi nelle cassette della posta. A Nerviano è giallo per la comparsa di alcuni misteriosi bigliettini messi dentro le buche per le lettere di decine di abitazioni, tanto da aver smosso una vera e propria campagna denigratoria nei confronti degli amici a quattro zampe. “Troppi cani a Nerviano. Basta con questa moda” e ancora “L’abbaiare dei cani disturba vicini e passanti. Non tenete cani”, poi “I cani ingombrano, sporcano, disturbano abbaiando“..

"Di fronte a simili atti codardi non si può fare finta di nulla e vanno condannati senza se e senza ma – ha dichiarato il consigliere ed ex sindaco Massimo Cozzi -. Mi auguro vengano avviate indagini in merito, non va sottovalutato un episodio del genere”. In città la questione ha sollevato una serie di interrogativi su chi possa essere l'autore di questa sorta di bizzarro avvertimento che per ora ha interessato alcune zone del centro.