Volete comprare una bici elettrica? Ecco i buoni mobilità del comune di Legnano. Chi può chiederli e come

Legnano (Milano), 10 settembre 2024 - A partire da, oggi, martedì 10 settembre, sono aperti i termini per richiedere i buoni mobilità destinati ai residenti di Legnano, lavoratori o studenti con almeno 16 anni, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Questo progetto fa parte del Programma di incentivazione della mobilità sostenibile (PRIMUS), cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il Comune di Legnano aveva pubblicato un bando a luglio, che ha permesso l'accreditamento di produttori e rivenditori di biciclette, così come scuole, enti e aziende, al sistema dei buoni. Hanno aderito due rivenditori di Legnano: De Sport Specialist S.p.A. (Bicimania) ed Eden Cicli srl, dove i buoni potranno essere utilizzati. Inoltre, otto istituti scolastici e aziende/enti (IAL, Istituto Barbara Melzi, ISIS Bernocchi, Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua, Istituto comprensivo Manzoni, Istituto Tirinnanzi, Liceo Galilei e Comune di Legnano) riceveranno sei buoni ciascuno, da assegnare a dipendenti o studenti di almeno 16 anni. Il valore complessivo dei buoni è di 40.000 euro, con un valore massimo di 400 euro ciascuno. I rivenditori applicheranno anche uno sconto sull'acquisto oltre al valore del buono. L’elenco dei modelli di biciclette elettriche, con prezzi che variano tra 1.100 e 2.500 euro, e il modulo di richiesta sono disponibili sul sito del Comune di Legnano. Le domande devono essere inviate tramite PEC a comune.legnano@cert.legalmail.it entro il 28 settembre, specificando il modello e il rivenditore scelti, insieme ai documenti d’identità e codice fiscale. Il Comune redigerà due graduatorie: una per gli istituti/aziende accreditati, basata sulla distanza tra casa e luogo di lavoro/studio e la data della domanda, e una seconda per gli altri residenti, con gli stessi criteri. I buoni saranno distribuiti fino a esaurimento fondi, e il veicolo acquistato dovrà essere tenuto per almeno due anni dalla liquidazione del contributo.