Il pianista Emanuele Arciuli a Legnano: il 12 gennaio un concerto in memoria di Bianca Ballabio e Saverio Cirillo

Legnano (Milano), 4 gennaio 2025 – Un concerto per commemorare Bianca Ballabio e Saverio Cirillo. La prima una promettente studentessa di Medicina venuta a mancare a vent’anni, il secondo un altrettanto promettente brigadiere in forze al comando di Legnano. Due giovanissime vite spezzate nel fiore degli anni, Bianca a causa di un incidente stradale, Saverio, 34 anni, per una tragica fatalità. Due famiglie, quelle di Bianca e Saverio, che pur nel dramma in cui il destino le ha gettate, e nel dolore atroce oggi intenso come quattro e due anni fa (Bianca Ballabio perde la vita sul Sempione a Parabiago sbalzata da uno scooter nell'agosto 2020; Saverio Cirillo nel luglio 2022 durante un'escursione sulle montagne in Svizzera) hanno scelto di provare a sublimarlo attraverso dei gesti di solidarietà verso il prossimo.

L’appuntamento

È il caso dei genitori di Bianca, Michela Bonzi e Massimo, che dal 2021 attraverso la Fondazione che porta il nome della loro splendida e unica figlia sostengono progetti a favore degli ospedali della Asst Ovest Milano (Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono), e borse di studio per studenti universitari e ricercatori di Medicina e più in generale delle facoltà scientifiche. L'ultima iniziativa solidale e di sensibilizzazione, che chiama a raccolta i legnanesi e non solo, è stata organizzata per domenica 12 gennaio. Un concerto di musica classica, alle 11 alla Sala Ratti di via Girardelli a Legnano, che vedrà protagonista il pianista di fama internazionale Emanuele Arciuli. Figura di grande prestigio che ha calcato i palcoscenici dei teatri più importanti del mondo, fra cui La Scala di Milano, e che per la prima volta sarà a Legnano. "Verrà a suonare, invitato dalla nostra Fondazione, per ricordare la nostra Bianca e Saverio della cui cara mamma sono diventata molto amica - sottolinea Michela Bonzi -. Sono orgogliosa che Emanuele Arciuli abbia accolto il nostro invito, è un pianista di fama internazionale, e il fatto che venga a Legnano a suonare per la nostra fondazione è un grandissimo onore e un evento che porterà lustro alla nostra comunità".

Il sostegno alle giovani mamme

L’ingresso alla Sala Ratti è a donazione libera, e il ricavato (che verrà poi pubblicato sulla piattaforma di raccolti fondi "Italia per il dono": www.perildono.it ) sarà totalmente utilizzato per concludere il progetto “Il Germoglio di Bianca” per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Legnano. “Il Germoglio di Bianca” è partito nel 2021, e vede quest’anno la sua evoluzione nel “Germoglio di Bianca cresce…” con la donazione di due letti per il travaglio e il parto e un ecografo di ultima generazione consegnati alla Ginecologia e Ostetricia lo scorso luglio. “La donazione ha superato il valore di ben 90mila euro – ricorda Massimo Ballabio – ed è la prima di una serie di forniture che completerà presto il reparto con ulteriori due letti e un ecografo”. Insieme alla donazione precedente delle quattro docce, l’ospedale di Legnano ha già registrato in questi due ultimi anni un aumento della natalità del 10%.