Battaglia contro lo spreco. Tutti in bici per l’ambiente

Fino a venderdì va in scena M’illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Per la sua ventunesima edizione, l’iniziativa si amplia e si trasforma in un evento diffuso, che per la prima volta durerà un’intera settimana. Un solo giorno non basta più per raccontare l’impegno di migliaia di persone, scuole, aziende, associazioni e comunità in tutta Italia e oltre i confini nazionali.

L’edizione 2025 accende i riflettori sul mondo del fast fashion, tra i settori più energivori e impattanti sul pianeta, proponendo soluzioni virtuose come il riuso e la valorizzazione degli abiti, per contrastare la cultura dello spreco e promuovere un consumo più consapevole. Anche il Gruppo Abc Ambiente Bici Canegrate e i Circoli Legambiente di Nerviano e Parabiago aderiscono all’iniziativa con un evento speciale: un tour in bicicletta attraverso i comuni di Nerviano, Parabiago, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Legnano e San Vittore Olona. L’appuntamento è fissato per oggi con ritrovo alle 18.45 in piazza della Vittoria a Nerviano. Per l’occasione, è stato richiesto ai Comuni di spegnere l’illuminazione pubblica per un’ora lungo il percorso dei ciclisti, un gesto simbolico per sensibilizzare la cittadinanza. Agli amministratori verrà inoltre consegnato un decalogo di buone pratiche per ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse, incentivando scelte di vita più sostenibili. L’evento si svolgerà con il patrocinio dei Comuni di Nerviano, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Legnano e San Vittore Olona. Una settimana di azioni concrete per un futuro più responsabile, perché ogni piccolo gesto può fare la differenza. L’impegno per un futuro più sostenibile non si esaurisce in un solo giorno: l’auspicio è che questa ricorrenza diventi un impegno costante. Una presa di coscienza necessaria ed un passo fondamentale affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità nei confronti del pianeta e delle generazioni future. Questo significa anche rivedere i nostri modelli di consumo, adottando scelte più etiche e sostenibili.

Tema di quest’anno della campagna è la fast fashion, un’industria che ha un impatto ambientale enorme in termini di sfruttamento delle risorse, emissioni di CO2 e produzione di rifiuti tessili. È indispensabile promuovere una moda più sostenibile, basata su qualità, durabilità e riciclo, contrastando il fenomeno dell’usa e getta.