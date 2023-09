Basta spaccio nel parco Arrestato trentaseienne

Spacciava nel parco di piazza Montegrappa ma gli agenti del commissariato di Polizia di via Gilardelli lo hanno intercettato e dopo la perquisizione nella sua abitazione, nella quale sono stati rinvenuti 80 grammi di hascisc, lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto ha avuto come prologo, giovedì 1 settembre, i controlli che la Volante del Commissariato di Legnano ha svolto nella zona del Parco comunale Montegrappa: qui gli agenti hanno notato due soggetti che alla vista dell’equipaggio si sono allontanati in due opposte direzioni con atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno dunque raggiunto e fermato uno dei due uomini, trovato in possesso di circa 5 grammi di hascisc, elemento che ha spinto gli agenti a estendere la perquisizione al domicilio dello spacciatore, un italiano classe 1987 già notal Commissariato. All’interno dell’abitazione, a Castellanza, sono stati rinvenuti altri 80 grammi di hascisc oltre ad un bilancino di precisione per confezionare le dosi: da qui l’arresto del 36enne.P.G.