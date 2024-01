Bareggio, opera trovato morto nel cortile dell’azienda

Bareggio (Milano) – Un operaio di 53 anni è stato trovato morto questa mattina – lunedì 22 gennaio – nel cortile di un'azienda a Bareggio, nel Milanese.

A trovare il corpo a terra, poco dopo le 7, sono stati i primi dipendenti della 2 Effe Inox srl, situata in via Gran Sasso, fabbrica che produce carpenterie metalliche. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dovuto a gravi ferite, compatibili con una caduta da svariati metri d'altezza, tra le quali un trauma facciale.

Le indagini sono a carico dei carabinieri di Abbiategrasso, intervenuti per i rilievi del caso. Al vaglio tutte le ipotesi ma sembra escluso l’evento violento. L’uomo sarebbe infatti caduto da un’altezza di circa 7 metri a causa di un incidente sul lavoro oppure di un malore.