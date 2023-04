Bareggio all’ultima sfida Il Pd punta su Zanzottera

di Camilla Garavaglia

BAREGGIO

Tre coalizioni per tre candidati sindaco, una corsa alle urne nel nome della compattezza e del detto "l’unione fa la forza". È uno scenario insolito, questo, per la Bareggio dell’ultimo decennio, che aveva visto ben sette candidati sindaco sfidarsi nel 2013 e poi ancora nel 2018. Lorenzo Zanzottera, Davide Casorati e Linda Colombo sono i nomi dei tre candidati - nell’ordine di pubblicazione dei loro programmi sul sito del Comune di Bareggio - che il 14 e 15 maggio prossimi riporteranno i cittadini al voto per le elezioni più sentite, quelle comunali.

Lorenzo Zanzottera è il volto su cui le forze di sinistra e centrosinistra hanno trovato l’accordo. In suo appoggio quattro liste, di cui due di partito e due civiche: Partito Democratico per Lorenzo Zanzottera, Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra in Movimento (ecologisti Bareggio) e Radici nel futuro per Lorenzo Zanzottera sindaco. Zanzottera è il candidato più giovane con i suoi 32 anni ed è considerato una figura piuttosto moderata e in grado di trovare consenso un po’ su tutto l’arco politico che dal centro si sposta verso sinistra. I primi tre punti del programma sono: Ambiente, Viabilità, EdiliziaUrbanistica. Davide Casorati, invece, è l’espressione delle liste civiche più centriste e raccoglie il testimone dell’ex sindaco Monica Gibillini, che lo sostiene con la lista civica Bareggio 2013. Come Zanzottera, Casorati (50 anni) non ha esperienze precedenti in Consiglio comunale, ma ha collaborato esternamente con Gibillini e gli altri componenti del comitato Bareggio 2013 durante tutto l’ultimo mandato. In suo sostegno anche le liste Io amo Bareggio e Bareggio sul serio - Riformisti con Davide Casorati sindaco. I primi tre punti del programma? Decoro urbano, Ambiente urbano, Servizi per la famiglia.

Infine, Linda Colombo è il sindaco uscente e correrà con cinque liste, tre di partito e due civiche. Oltre a Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ci sarà anche la civica Linda Colombo sindaco e soprattutto Bareggio nel cuore, la lista di Ermes Garavaglia che proprio alle ultime comunali è stato battuto da Colombo al ballottaggio. La decisione di unire le forze dei due gruppi in nome di un obiettivo comune è stata ufficializzata durante la fiera di San Giuseppe. I primi tre punti del programma delle liste che sostengono Colombo sono Città per la Famiglia e Associazionismo, Città Sicura e Città dell’EducazioneSportCultura.