Bambina di dieci anni cade dal balcone: salva per miracolo

Stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per comprendere in ogni aspetto la caduta dal terzo piano della sua abitazione di cui è rimasta vittima ieri una bambina di dieci anni. È successo poco prima delle otto del mattino in un palazzo di via Carlo Maria Maggi, zona semicentrale della città. La bambina si è sporta dal balcone al terzo piano finendo sul terrazzo del piano di sotto.

Un volo di pochi metri, che non ha avuto per fortuna tragiche conseguenze. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, un’ambulanza e un’automedica. La bambina, che è sempre rimasta cosciente, è stata stabilizzata sul posto e portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Se l’è cavata con alcune contusioni e sospette fratture. L’indagine dei militari dovrà dunque ora chiarire le cause della caduta. È comunque fin da subito stato escluso il coinvolgimento di altre persone.

Ch.S.