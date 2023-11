Auto in sosta date alle fiamme, assolto quarantatreenne

La contestazione che lo ha portato a processo era che avesse dato alle fiamme volontariamente tre vetture parcheggiate sulla pubblica via. Ora l’imputato, un quarantatreenne di Casorate Primo, è stato assolto dall’accusa di danneggiamento "per non aver commesso il fatto". La sentenza ieri pomeriggio in tribunale a Pavia. La Procura nella scorsa udienza aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione. Secondo le accuse, l’uomo, che era assistito al processo dall’avvocata Laura Sforzini, in più occasioni avrebbe appiccato il fuoco danneggiando tre auto in sosta, in momenti e località differenti, in provincia di Milano.

In particolare, era accusato di aver dato alle fiamme un’auto a Gudo Visconti il 12 settembre 2018 e di aver reiterato il gesto il giorno seguente – sempre nella stessa località – appiccando il fuoco a un’altra vettura. Era stato contestato anche un ulteriore episodio, compiuto a Calvignasco. Ieri la sentenza di primo grado con cui l’imputato è stato assolto da ogni accusa.

Nicoletta Pisanu