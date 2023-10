Auto elettriche e ibride. Boom d’immatricolazioni

Grazie al Gruppo Autotorino, che conta 64 concessionarie nel Nord Italia, sono state presentate nello spazio espositivo “La Cattedrale“ di Somma Lombardo le novità green del mondo Mini: la Contryman mild-hybrid e la Cooper full-electric. All’anteprima di Autotorino hanno partecipato 250 appassionati, una rappresentanza degli automobilisti che nel primi nove mesi del 2023 hanno fatto volare le immatricolazioni di auto full-electric in provincia di Varese, dove il motore con la spina ha registrato un aumento del 36,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 (830 registrazioni nel 2023 vs 606 nel 2022). Decisamente meglio rispetto ai dati nazionali, dove l’elettrico si ferma al +27%. Anche l’ibrido continua a crescere segnando un notevole +19% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2022 in provincia di Varese. In generale, il mercato dell’auto in provincia manda per questi nove mesi un segnale positivo registrando un incremento del 13% delle immatricolazioni totali (16.801 nel 2023 contro le 14.844 nel 2022). "Da un solo salone con officina siamo cresciuti alla dimensione odierna perché abbiamo costruito con i nostri clienti relazioni durature, basate su trasparenza, fiducia e soddisfazione", ha detto il vicepresidente di Autotorino Mattia Vanini.