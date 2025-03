Astratto e informale. La mostra al Musazzi

Domenica 6 e domenica 13 aprile, il Museo Carla Musazzi di Parabiago si prepara ad accogliere un evento artistico di rara intensità: la mostra “Tra astratto e informale”, un viaggio cromatico e materico attraverso i dipinti di Valeria Rampinini, ospitati nelle suggestive sale di Villa Corvini. Dotata di un innato talento per il disegno e di uno sguardo attento alla realtà, Valeria Rampinini ha sempre tratto ispirazione dall’osservazione del mondo che la circonda. Le sue opere non si rivelano mai completamente al primo sguardo: sono tele che sussurrano, che invitano l’osservatore a perdersi nei loro dettagli, a lasciarsi avvolgere da suggestioni sempre nuove. Un’arte che non impone, ma accompagna, aprendo spazi di riflessione e immaginazione.

Ch.So.