Artavaggio. Una guida naturalistica

Oggi alle 21, alla Nuova terra (via Giolitti 14) di Legnano verrà presentato il libro “Piani di Artavaggio“ (edizioni EtaBeta), di Roberto Olgiati. La guida naturalistica ed escursionistica descrive la Valsassina, lo Strachìtunt dop e le tradizioni casearie a Reggetto di Vedeseta (in Val Taleggio), gli eventi storici che hanno caratterizzato le terre di confine tra lo Stato di Milano e quello di Venezia, e poi chiese e cappelle, luoghi della fede. Schede botaniche, itinerari selezionati e descritti con foto e cartine consentono di scoprire la natura del territorio in tutte le stagioni e di viverla in maniera ancora più immersiva.