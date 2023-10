Arrestato straniero con dosi di cocaina a Laveno Mombello: i fatti

Arrestato dai carabinieri della stazione di Laveno Mombello per detenzione di droga ai fini dello spaccio un trentenne marocchino, sorpreso nella serata di giovedì al Parco delle Torrazze dove si trovava con due “clienti”. Il nordafricano, incensurato, aveva con sé diverse dosi di sostanza stupefacente. Ieri è comparso in Tribunale a Varese per l’udienza di convalida del fermo, accolta dal giudice la richiesta del pubblico ministero dell’obbligo di firma in caserma, il processo tra due settimane. Il trentenne è stato intercettato dai militari che si erano appostati e che in dirupo hanno recuperato 12 dosi di cocaina e un bilancino di cui il marocchino si era liberato quando ha notato la presenza della pattuglia. E’ stata perquisita anche la sua auto dove i militari hanno trovato 890 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio e un telefono cellulare appartenuto ad un altro individuo la cui compagna l’aveva dato in pegno al pusher per pagare la droga, episodio da cui sono partite le indagini che hanno portato all’arresto del marocchino. In aula il trentenne si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stato scarcerato, il giudice ha accolto la richiesta di obbligo di firma. R.F.