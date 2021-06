Arluno (Milano) - Una aggressione in piena notte ancora avvolta nel mistero. Poco prima dell'1 in via Villloresi ad Arluno, un 16enne è stato malmenato tanto da ricorrere alle cure dei medici. Non si conosce ancora il motivo dell'aggressione, che si sarebbe verificata all'interno di un parco giochi in cui erano presenti, nonostante l'ora tarda, diverse persone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori volontari di Arluno, oltre ai carabinieri che hanno iniziato a raccogliere testimonianze sull'accaduto. Il ragazzo è poi stato trasferito all'ospedale di Magenta per le cure del caso.