Arconatese pronta all’avventura. Via al raduno in vista della Serie D: "E finalmente torniamo a casa"

Inizia il raduno per l’Arconatese: la prima squadra oroblù si è incontrata al centro sportivo di Inveruno per iniziare la preparazione per la prossima stagione. I giocatori si sono ritrovati sotto la guida di Giovanni Livieri, ma erano presenti anche i vertici societari, tra cui Mario Mantovani, Alfonso Sannino, Vittorio Mantovani ed Enio Colombo. Il presidente Sannino: "Iniziamo un campionato con la buona volontà per ben figurare. Puntiamo su una ossatura di riconferme con diverse giovani su cui puntare. Vogliamo divertirci". Il 9 agosto la partenza verso il ritiro di Igea Marina di 4 giorni. "I ragazzi stanno bene e li ho trovati bene - spiega mister Giovanni Livieri - . Le prospettive del campionato? Dobbiamo prima costruire un gruppo ed organizzarlo bene e vogliamo fare una buona stagione. La grande novità della prossima stagione è il ritorno ad Arconate e allo stadio del paese dopo un lungo girovagare fra Caronno Pertusella, Busto Garolfo e Per. Così il diesse Colombo: "Abbiamo girovagato con tutte le problematiche di quando non sei a casa tua. Adesso torniamo a casa e questo ci riempie di orgoglio d è questa è la cosa più importante". Fra i nuovi arrivi quello di Federico Albisetti, attaccante classe 2003, lo scorso anno ha giocato il suo terzo campionato di Serie D con la maglia dell’Alba.

Arriva anche Federico Nacci, centrocampista classe 1998, reduce da una stagione non fortunata al Pont Donnaz. In arrivo Omar Sokhna, esterno d’attacco classe 2000, che nelle ultime quattro stagioni ha giocato nel girone B con la maglia del Brusaporto. In gialloblù ancheRiccardo Ravasi, nuovo attaccante classe 1994, che nelle ultime due stagioni ha giocato nel bresciano, vestendo le maglie di Sporting Franciacorta e Pro Palazzolo.

C.S.