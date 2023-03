Appartamento a fuoco L’inquilino e il suo gatto intossicati dal fumo

Un uomo di 49 anni ustionato in modo lieve e un gatto morto. È il bilancio dell’incendio divampato ieri mattina intorno alle 8.30, in un appartamento al settimo piano di una palazzina di Cornaredo. Secondo quanto ricostruito le fiamme si sono sprigionate dalla cucina per cause ancora in corso di accertamento. In pochi istanti il fuoco e il fumo hanno invaso l’intero appartamento e allarmato i vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. Il proprietario di casa, un 49enne italiano, è riuscito ad allontanarsi ma ha riportato ustioni non gravi su diverse parti del corpo e una lieve intossicazione. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo al San Carlo di Milano. Il gatto, rimasto intossicato dal fumo è morto qualche ora dopo. L’appartamento è stato dichiarato inagibile, gli altri alloggi non hanno subito danni strutturali.