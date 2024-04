Aniello De Marino trovato morto sotto un ponte tra Corbetta e Magenta: la scomparsa e l’appello a Chi l’ha visto

Era di Aniello De Marino il corpo trovato lo scorso 2 aprile sotto un ponte sulla ferrovia tra Corbetta e Magenta, in provincia di Milano. L’uomo, assistente della polizia penitenziaria di 58 anni, era scomparso a Torino l’8 luglio 2023. Del suo caso si era occupato anche il programma “Chi l’ha visto?” durante una puntata a settembre nella quale la trasmissione aveva lanciato un appello – mai raccolto – a chiunque avesse notizie dell’uomo.

Dopo la scomparsa, le ricerche delle forze dell’ordine si erano concentrate nella zona di Corbetta, dove De Marino era stato visto per l’ultima volta: quella mattina era uscito da casa, come ogni giorno, con la sua mountain bike nera. Il corpo, diversi mesi dopo, era stato trovato da un gruppo di operai adagiato sotto un albero al lato di una strada, non lontano dal campo nomadi.

La causa del decesso è ancora da accertare, ma l’ipotesi più probabile è quella del suicidio. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e della stazione di Corbetta, che hanno protetto il corpo e presidiato la zona fino all’arrivo del magistrato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di De Marino.