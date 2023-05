Antimafia e legalità Commissione potenziata

di Christian Sormani

CANEGRATE

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Canegrate è stata votata all’unanimità la modifica al regolamento della Commissione antimafia e legalità. "Tale modifica – ha spiegato Christian Fornara in qualità di presidente della Commissione stessa – rende la Commissione da temporanea a permanente ed elenca in maniera più dettagliata gli ambiti di cui può e deve interessarsi. Tra gli ambiti di attenzione della Commissione ne cito alcuni che ritengo importante: antimafia, prevenzione della criminalità, superamento delle marginalità ed esclusioni sociali e ancora eventuali attività della criminalità organizzata e diffusa presente nel territorio, anche sulla base di riflessioni relative alla sicurezza nel Comune".

La modifica del regolamento crea di fatto nel Comune di Canegrate un pilastro attivo contro la mafia e a favore della legalità. Un passo in avanti significativo che ha trovato l’approvazione di maggioranza e della parte di opposizione fedele al programma elettorale. "Come Lega reputiamo che sia importante per Canegrate avere un organo comunale attivo e presente sul territorio che possa occuparsi delle tematiche dell’antimafia, della sicurezza nel Comune e di tutti gli altri ambiti descritti nel nuovo regolamento. Pertanto ci teniamo a esprimere il nostro sostegno. Siamo soddisfatti del lavoro della Commissione dal suo insediamento, augurandoci che continui a lavorare per Canegrate e i canegratesi come ha fatto finora".

Soddisfazione anche dai banchi di Forza Italia: "All’inizio della legislatura precedente Forza Italia propose di istituire la Commissione antimafia e legalità come commissione temporanea. Da allora la Commissione si è riunita regolarmente, con una comprensibile pausa durante l’emergenza Covid, operando principalmente come Commissione di studio delle tematiche relative alla sicurezza e cercando di agire come strumento per promuovere l’educazione alla legalità e la prevenzione della criminalità. Il nuovo regolamento potenzia il ruolo della Commissione antimafia e legalità sia perché ne viene riconosciuta l’importanza, trasformandola da temporanea a permanente, sia perché potrà occuparsi con maggiore concretezza delle problematiche relative alla sicurezza".