Angelo Branduardi torna a casa: "Evento corale nel suo paesino"

Sabato 29 giugno il parco di Villa Annoni ospiterà Angelo Branduardi, rinomato musicista in concerto. Nato proprio a Cuggiono, Branduardi vi ha vissuto per molti anni. "Questo concerto dimostra che eventi di grande valore possono essere organizzati anche in piccoli paesi – spiegano gli organizzatori – L’idea di portare Branduardi a Cuggiono è nata grazie all’impegno di alcuni membri di associazioni locali, realtà scolastiche e sociali, in collaborazione con il Comune. L’obiettivo è dare luogo a un evento corale, comunitario e coinvolgente, capace di suscitare positività, partecipazione ed entusiasmo tra i cittadini. Organizzare un concerto di tale portata richiede notevoli sforzi, non solo per l’interazione con l’artista ma anche per la gestione della complessa struttura che cura i suoi tour, con tutte le implicazioni normative, economiche e legali. Tuttavia le realtà promotrici sono determinate a rendere l’iniziativa un successo, convinte dell’importanza di promuovere il senso di comunità nel nostro territorio".

Per informazioni: 348/351 5371 – Ecoistituto Valle del Ticino. Branduardi ha iniziato il proprio percorso musicale al Conservatorio Paganini di Genova, dove si è diplomato violinista e ha debuttato come solista con l’orchestra. Poi il trasferimento a Milano, dove all’Istituto Tecnico per il Turismo ha avuto come insegnante il grande poeta Franco Fortini. Quindi si è iscritto a Filosofia e ha iniziato a mettere in musica i testi dei suoi autori preferiti.

Ch.S.