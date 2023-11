Ancora allagamenti in Municipio: a mollo corridoi, scale e ascensori

Da mesi ogni volta che piove il palazzo municipale di piazza Repubblica si allaga vistosamente. Gli ascensori diventano impraticabili, così come le scale per andare al primo piano e i corridoi da quello che porta all’ufficio cultura a quello che porta alla zona dei Servizi Sociali. Non solo, anche le scrivanie dei dipendenti al primo piano si ritrovano a fare i conti con l’acqua che sgocciola su faldoni e computer. Una situazione che si è riproposta con gli ultimi acquazzoni tanto che martedì oltre a secchi e nastri bianchi e rossi per delimitare le zone in cui gocciolava acqua dal tetto i dipendenti per garantire più sicurezza agli utenti hanno steso delle lenzuola per asciugare le zone di passaggio. D’altra parte il sindaco Augusto Airoldi ha spiegato che uno stanziamento è già stato fatto e che in un paio di settimane dovranno essere fatti i sospirati lavori. Settimane fa qualcuno aveva messo disegni di pesciolini nei punti più critici degli allagamenti per ribadire il problema. S.G