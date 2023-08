Legnano, ambulatori medici temporanei per le emergenze d’agosto: dove e come

Legnano, 1 agosto 2023 – A partire da ieri, e per tutto il mese di agosto, variano gli orari degli ambulatori medici temporanei di Legnano e Nerviano. Il primo, collocato al vecchio Ospedale di via Candiani, è riservato gli assistiti rimasti senza medico residenti nell’ambito di Legnano e Rescaldina. Il secondo, nell’ex Palazzo municipale, via Vittorio Veneto, è per tutti i nervianesi senza medico di famiglia.

Gli orari di apertura si leggono nel sito dell’Asst Ovest Milanese, alla pagina di "scelta e revoca".

Il consiglio è di verificarli sempre, perché potrebbero subire variazioni, pena il rischio di buttar via tempo e benzina negli spostamenti. É utile anche ricordare che nei giorni prefestivi e festivi, 14 e 15 agosto, le due strutture saranno entrambe chiuse.

Oltre agli ambulatori è attivo il Servizio di continuità assistenziale.

A Legnano (in via Candiani, 2) è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 24, e il sabato, domenica, prefestivi e festivi, dalle 9 alle 21. Per contattare telefonicamente un medico di Continuità assistenziale bisogna chiamare il numero 116117. L’accesso all’ambulatorio deve avvenire dopo contatto telefonico, per esporre il problema e consentire così una prima valutazione della richiesta. Come interviene il medico? Può limitarsi a un consiglio telefonico, oppure invitare la persona a raggiungere la sede di Continuità assistenziale, per una valutazione ambulatoriale.

Oppure può effettuare la visita a domicilio, se ritiene che le condizioni cliniche del paziente lo richiedano. Oppure ancora rinviare la persona a strutture più adeguate e attivare il Servizio emergenza attraverso il Numero unico europeo di emergenza 112. Ricordiamo infine che dal 24 luglio 2023 le visite ambulatoriali e domiciliari effettuate dai medici di Continuità assistenziale nei confronti di cittadini fuori Regione sono a pagamento.