Amarcord Musazzi La contrada celebra la Teresa dei Legnanesi al maniero di via Dante

di Christian Sormani

"Nüm sem da Legnarell e mai pü sa dislignarellerem" è questo il motto che campeggia sul foulard della Contrada Legnarello. Una frase che esprime il forte legame del popolo giallo-rosso con la figura di Felice Musazzi: Capitano dal 1967 al 1969, Gran Priore nel 1972, ma prima di tutto un vero Contradaiolo. C’è un legame profondo fra la "Teresa" dei Legnanesi e Legnarello. Pochi sanno che il primo spettacolo della compagnia de I Legnanesi, dal titolo "E un dì nacque Legnarello", andò in scena nel l’8 dicembre del 1949 nel teatro dell’oratorio del rione legnanese.

La compagnia cambiò quindi il proprio nome in "Compagnia Dialettale Legnanese" e iniziò a perfezionare i temi, i personaggi e le battute, dando vita alla prima commedia importante dal titolo Sem nassù per patì. Il primo spettacolo importante - per il successo che ebbe tra il pubblico - fu quello recitato al Teatro Villoresi di Monza nel 1955, mentre il vero primo grande successo fu quello conquistato al Teatro Odeon di Milano nel 1958. È in nome di questo legame che lunedì 27 marzo alle 21 la contrada Legnarello ospiterà presso il maniero di via Dante 21 la serata "Felice di essere Musazzi", promossa dal Comitato 100 Felice Musazzi, che sarà un’interessante opportunità per raccontare e conoscere l’uomo e la sua storia. Coincidenza vuole che il 27 marzo cada proprio la Giornata Mondiale del Teatro: quale migliore occasione, quindi, per approfondire la figura di Felice Musazzi e ripercorrere la sua importante carriera?

Parteciperanno alla serata Sandra Musazzi, Maurizio Albè, Danilo Parini, Chicco Barlocco e Giordano Fenocchio de I Legnanesi e Alessio Francesco Palmieri Marinoni, Storico del Costume. Moderatore dell’incontro sarà Roberto Clerici.

Tutti i proventi della vendita, anche del libro, non solo quelle realizzate durante la serata bensì la loro interezza, saranno devoluti in beneficenza. L’appuntamento è quindi per lunedì 27 marzo alle 21 al maniero della contrada Legnarello in via Dante 21, a Legnano.