Amaga Spa, Ricavi in crescita e investimenti per Abbiategrasso

Dopo l’elezione del nuovo Cda, guidato dal riconfermato presidente Piero Bonasegale (nella foto), il board di Amaga Spa si è insediato per dar corso a quanto già approvato nell’assemblea degli azionisti quando, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo, che ha chiuso con oltre 14 milioni e 800mila euro di ricavi (con un incremento pari al 27% sull’annualità precedente), il Cda della Multiutility dell’Ovest Milano ha approvato il budget e il pluriennale per il periodo 20232025. "Sono gli strumenti – dichiara il presidente Bonasegale – che ci consentono di definire le linee guida per il prossimo futuro, ma soprattutto tratteggiare obiettivi e strategie d’azione per un’azienda che nel corso del prossimo triennio è destinata a crescere ancora, a fronte dei cospicui investimenti previsti". Un dato sensibile su tutti arriva dal valore della produzione, che passerà in questo triennio dagli attuali 14 milioni e 817mila euro a sfondare il tetto dei 20 milioni entro il 2025: 21 milioni e 868mila euro. Nel settore ambiente, dopo l’attivazione dei servizi presso il comune di Bareggio e l’acquisto di relative quote pari all’0,22% del capitale sociale da parte dei comuni di Albairate e Castano Primo, Amaga è andata ad implementare gli oltre 546mila euro d’investimenti per la riqualificazione dell’ecocentro di Abbiategrasso, spesi nel 2021, con una seconda tranche di 815mila euro per ulteriori realizzazioni sempre presso l’Ecocentro abbiatense. Anche per il comparto energia sono cresciute le commesse per Amaga Spa, con l’affidamento del servizio di gestione calore per il comune di Bareggio, di global service per Albairate, nonché del servizio di manutenzione delle centrali termiche a Zibido San Giacomo. "Nell’ambito del servizio farmacie – rimarca Bonasegale – l’obiettivo della nostra Multiutility, in linea con il concetto di Farmacia dei Servizi lanciato con la riforma è stato quello di ampliare la gamma di servizi per il cittadino". Ch.S.