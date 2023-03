Altri due “pezzi“ di Tosi in vendita L’ex mensa e la carpenteria all’asta

di Paolo Girotti

Altro giro, altra corsa: assegnata solo poche settimane fa a Franco Tosi Meccanica - che aveva presentato un’offerta già nel 2022 - la cosiddetta "area Lilla" della ex Tosi, si chiudono invece venerdì i termini per le aste di altri due settori dell’immenso comparto ancora in cerca di una nuova destinazione. Le aste in dirittura d’arrivo riguardano il "Comparto Ex Mensa" e la carpenteria metallica. Il comparto ex mensa, tra via Micca e via Cairoli, occupa un’area di circa 7.600 metri quadrati con una superficie coperta di 1.770 metri quadrati e di edifici per circa 6.245 metri quadrati: i caratteristici edifici realizzati con mattoni a vista costituiscono un vero e proprio pezzo di storia della Franco Tosi nel momento massimo della sua forza, quando migliaia di dipendenti avevano quest’area come punto di riferimento fisso. A differenze di tanti altri lotti della ex Tosi, appare evidente che in questo caso la collocazione ancor più a ridosso del centro cittadino e la conformazione degli edifici, non a destinazione industriale o produttiva, fanno immaginare ipotesi di recupero di carattere residenziale, terziario e commerciale.

Il liquidatore della ex Tosi, Andrea Lolli, ha già avuto modo di sottolineare che ancor prima di quest’ultima tornata non erano mancati sopralluoghi da parte di operatori potenzialmente interessati al lotto: ciò nonostante le incognite su ciò che si potrà o meno realizzare in questa parte di territorio costituiscono un limite al momento difficilmente superabile, così che le possibilità di arrivare a una vendita sembrano tutto sommato poche.

Proprio di questa situazione si è tornati a parlare nelle ultime settimane dopo la chiusura dell’area parcheggio, che è parte integrante della ex Mensa e che serviva il centro cittadino, in previsione delle tentata vendita: a seconda dell’esito della tornata d’asta è probabile che si provi a cercare una nuova soluzione di passaggio. L’area è all’asta con un prezzo minimo di 2 milioni 744mila euro rispetto ai 3 milioni 228mila euro dell’asta precedente. L’altra area per la quale si chiudono i termini questa settimana è la Carpenteria Metallica o "Comparto Ovest" in via XX Settembre: quest’area, a testimonianza dell’interesse relativo, è già stata proposta ben quattro volte all’asta: dalla perizia che indicava un valore superiore ai 5 milioni di euro, si è oggi arrivati a una base d’asta che supera di poco i 2 milioni 700mila euro.