Ancora allagamenti a Legnano, fiume d’aqua in via Ratti: è emergenza ad ogni pioggia

«Non resta che attendere i lavori e poi, con le dita incrociate, la prossima, inevitabile e ormai prevedibile pioggia fuori norma": lo scrivevamo a fine 2022 parlando degli interventi previsti da Cap Holding in via Branca, che avrebbero dovuto contribuire a risolvere la situazione e gli allagamenti continui in via Ratti. Attendendo i lavori - che sono ancora da appaltare e in fase di acquisizione pareri - la pioggia fuori norma è invece arrivata nella giornata di giovedì e gli allagamenti si sono riproposti, esattamente come previsto. Ma non solo: le condizioni in cui il fenomeno si è manifestato giovedì alimentano qualche dubbio a proposito dell’effetto che quello stesso intervento potrà avere.

Le piogge violente di giovedì, infatti, hanno riproposto i problemi che riguardano questa zona della città di Legnano e le immagini raccontano di via Ratti trasformata in un fiume. Cap Holding aveva deciso di intervenire attraverso uno "sfioratore", chiamato ad attenuare gli effetti delle piene del fiume Olona, per risolvere i problemi cronici dell’ultimo tratto di corso Magenta e via Ratti, ma sarà davvero questo intervento, finanziato con 250mila euro e una volta messo in opera, a risolvere le criticità? Il problema è noto e per trovare le prime tracimazioni si deve risalire decenni indietro.

Nella domenica del 2021 dedicata all’"edizione settembrina" del Palio cittadino, il fenomeno si era manifestato poi in modo eclatante quando un violentissimo acquazzone si era abbattuto sulla città e il sistema fognario di questa zona aveva subito evidenziato le sue carenze: i tombini erano esplosi, trasformandosi in fontane, e il liquame aveva invaso cantine e locali a livello strada. Dopo i sopralluoghi di Cap Holding, a fine 2022 era stata predisposta la relazione che ha poi accompagnato la soluzione progettuale prescelta, considerata come "una funzione mitigativa e a esclusivo uso emergenziale", vale a dire la realizzazione di un nuovo sfioratore in via Branca, la cui attivazione è subordinata all’azione manuale sulle paratoie che regolano la portata sfiorata del fiume: la quota della soglia è stata determinata in modo tale da evitare allagamenti in corrispondenza proprio di via Ratti-Corso Magenta.