Alla scoperta dei luoghi di culto giubilari con Archeologistics

Giugno porta con sé un’occasione preziosa per scoprire le chiese giubilari più significative della provincia di Varese. Archeologistics, impresa sociale attiva nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, organizza infatti un ciclo di quattro visite guidate, che si svolgeranno ogni lunedì mattina dal 9 al 30 giugno, in occasione dell’Anno Giubilare. Il percorso inizierà lunedì con la visita al Sacro Monte di Varese, patrimonio dell’umanità, dove i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il Santuario di Santa Maria del Monte.

Il 16 giugno sarà proposto un viaggio nel cuore del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, costruito alla fine del XV secolo per accogliere la statua della Madonna del Miracolo. Il 23 giugno i visitatori saranno guidati alla scoperta della Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, edificata nell’Ottocento sopra due chiese precedenti anch’esse dedicate a Maria. Infine, il 30 giugno si concluderà il ciclo con il Santuario di Santa Maria del Sasso a Caravate, risalente al XVI secolo ma dalle origini ben più antiche, immerso in un contesto paesaggistico particolarmente suggestivo. Le visite si terranno dalle 9.30 alle 11.30 e avranno una durata di due ore. Il costo per ciascun appuntamento è di 7 euro a persona.

Ch.S.