Alla Liuc si parla di “Umanità allo specchio”

"L’umanità allo specchio: la sfida dell’intelligenza artificiale". E’ il titolo del convegno che si terrà domani alle 17 in auditorium alla Liuc, in forma ibrida (presenza e streaming). E’ promosso dall’Ateneo (dal Centro Pastorale Pier Giorgio Frassati) e da UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti). Vuol essere un’occasione per riflettere sulla relazione sempre più stringente con le intelligenze artificiali e sulla complessità di quello che sarà il nostro habitat vitale quotidiano.

A portare i saluti istituzionali saranno il Rettore dell’Università Cattaneo, Federico Visconti, e Gabriele Fontana, presidente UCID Busto Arsizio Valle Olona Alto Milanese. I successivi interventi spaziano dal dialogo con l’intelligenza artificiale all’interazione fra sacro e profano.

Silvia Vignati