Alfa srl sotto accusa: problemi e disguidi nella domiciliazione della rete idrica cittadina

Nuova bufera su Alfa srl la società che dal gennaio 2022 ha preso in gestione la rete idrica cittadina da Saronno Servizi. Dopo le polemiche infuocate per gli aumenti arriva una nuova crisi dettata da una serie di disguidi e problemi pratici nella domiciliazione. Problemi che si erano già registrati, se pur in misura minore anche a gennaio, e che quindi hanno mandato su tutte le furie i saronnesi che si ritrovano in coda allo sportello Alfa allestito presso la sede di Saronno Servizi in via Roma. "Ci sono decine di utenti in coda ogni giorno – spiega un saronnese tornato a risolvere il problema della bolletta della madre dopo aver sistemato la propria - possibile che non si riesca ad avere informazioni precisi sulle cause dei problemi né telefonando ad Alfa né allo sportello di Saronno? Abbiamo anche subito degli aumenti è possibile avere almeno un servizio efficiente e chiaro? E quanto dovrà andare avanti questa situazione?".

C’è chi si è visto chiamare dal proprio istituto di credito per un pagamento non autorizzato, chi tuttora non ha pagato nessuna bolletta, chi dopo aver fatto coda e chiesto spiegazioni su una bolletta per cui l’addebito automatico non ha funzionato ha fatto il bonifico come detto allo sportello e poi si è visto arrivare il pagamento della domiciliazione.

S.G.