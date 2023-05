Al volante di una Jaguar non si ferma all’alt: arrestato ricercato

Era agli arresti domiciliari un ventottenne nordafricano ma nel pomeriggio di sabato si è reso protagonista a Gallarate a bordo di una Jaguar di una scorribanda per le strade cittadine che si è conclusa con l’arresto. Ad incrociare la Jaguar una gazzella dei carabinieri, a destare sospetto l’atteggiamento del conducente, i carabinieri l’hanno quindi seguita con discrezione fino a quando non sono riusciti ad affiancarla a un semaforo rosso. I militari gli hanno intimato l’alt ma il giovane è ripartito a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento per un chilometro poi il fuggitivo ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero. Il nordafricano dopo l’impatto è uscito dall’auto e ha tentato la fuga nei boschi. Raggiunto ha tentato di aggredire a pugni un militare, che lo ha immobilizzato con la pistola Teaser. Il ventottenne era ricercato: nel 2022 era evaso dai domiciliari da Cavaria: è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

R.F.