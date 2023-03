Al via i lavori di ampliamento del cimitero

Sono iniziati nei giorni scorsi al cimitero di Canegrate i lavori di ampliamento della zona nord-ovest dell’attuale area verso l’ingresso laterale posto in via Fabio Filzi per una superficie di circa 600 metri quadri in continuità per tipologia con il lotto realizzato nell’anno 2021. Anche il nuovo lotto sarà infatti costituito da due fabbricati disposti ad "L", con 192 loculi e 126 cellette. A lato, lungo la recinzione è prevista la realizzazione della platea di fondazione per la futura realizzazione di cellette ossario conformi al progetto originario. Sono previste due aree verdi da utilizzare, una di dimensione maggiore per eventuali future sepolture in terra e l’altra per la realizzazione del "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri come disposto dal Regolamento entrato in vigore nel giugno 2022.

Le opere di urbanizzazione primaria previste sono rete idrica, fontanella e rete di smaltimento acque meteoriche. Le pavimentazioni dei viali e dei marciapiedi verranno ricostruire; i viali saranno asfaltati con stratificazione tipica delle carreggiate stradali e nei marciapiedi verrà posata la pavimentazione in grès porcellanato. Ch.S.